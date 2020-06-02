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المخرج الكبير محمد فاضل يعلن إصابة شقيقته وابنها بفيروس "كورونا"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر


أعلن المخرج الكبير محمد فاضل، منذ قليل عن إصابة شقيقته وابنها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "للأسف فيروس كورونا وصل إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها"

وأكد: "لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة و ليس من فيسبوك".


نبذة عن محمد فاضل

كان أول أعماله الدرامية المسلسل الشهير (القاهرة والناس) 1972 والذي لاقي نجاحاً كبيراً عند عرضه. 


كون ثنائياً فنياً مع المؤلف أسامة أنور عكاشة فقدما معاً عدة مسلسلات منها: (أبنائي الأعزاء شكراً) 1979، (وقال البحر) 1982، (أبو العلا البشري) بجزئيه 1985- 1996، (عصفور النار) 1987، (الراية البيضا) 1988، (أنا وأنت وبابا في المشمش) 1989.


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