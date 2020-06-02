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جدول مباريات نادي مانشستر سيتي بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:49 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد القادر عرابي




ينتظر نادي مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، جدولاً قاسياً، بعد أن تقرر عودة البريمييرليج رسمياً، بعد تواقف دام أكثر من 70 يوماً.


وتوقفت بطولة الدوري الإنجليزي، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحددت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمييرليج" موعد 17 يونيو لعودة البطولة رسمياً، بعد أن تم إجراء 4 مراحل من المسح على لاعبي وأطقم الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسيعود الدوري الإنجليزي بمبارتين مؤجلتين، ستكون إحداهما لمانشستر سيتي ضد ضيفه أرسنال، ونادي أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، وذلك يوم 17 يونيو المقبل.



وجاء جدول مباريات مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي.


1- أرسنال (ملعب الإتحاد) يوم 17 يونيو.

2- بيرنلي (ملعب الإتحاد).

3- تشيلسي (ملعب ستامفورد بريدج).

4- ليفربول (ملعب الإتحاد).

5- ساوثهامبتون (ملعب سانت ماري).

6- نيوكاسل يونايتد (ملعب الإتحاد).

7- برايتون (ملعب أميركان إكسبريس).

8- بورنموث (ملعب الإتحاد).

9- واتفورد (ملعب فيكاردج رود).

10- نوريتش سيتي (ملعب الإتحاد).

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