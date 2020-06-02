Advertisements

الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:47 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبد القادر عرابي



يسعى النادي الأهلي لحسم ملف نجمه "رمضان صبحي" المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.


ويأمل مسؤلو النادي الأهلي في شراء اللاعب بصورة نهائية، نظراً لحاجة الفريق لخدماته.

وطلب السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للفريق، ضم اللاعب بشكل نهائي، من أجل إضافة مزيداً من الاستقرار لتشكيلة الأهلي في السنوات المقبلة.


وكشفت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يتمسك بمبلغ 3.5 مليون دولار للتعاقد مع صاحب الـ23 عاماً من نادي هيدرسفيلد.


وترفض إدارة الأهلي رفع هذا المبلغ، بسبب الأزمة المالبة التي يعاني منها الفريق، بسبب توفف النشاط الكروي، بعد تفشي وباء كورونا.


في المقابل، تشير التقارير لتمسك نادي هيدرسفيلد بالحصول على مبلغ لا يقل عن 6 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن رمضان بشكل نهائي.

ويؤمن النادي الإنجليزي بقدرته على تسويق رمضان في أوروبا، إذارفض النادي الأهلي رفع المقابل المادي لشرائه.


وتشير التقارير لامتلاك رمضان صبحي عروضاً أوروبية من أندية أودينيزي وفيورنتينا الإيطالية، وبشيكتاش التركي، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.


يذكر أن رمضان صبحي انضم للأهلي معاراً لست’ أشهر في يناير عام 2019، قبل أن يممدها الأهلي لمدة موسم في الصف الماضي.

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 15 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين