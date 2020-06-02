Advertisements

ألبا : ميسي لاعب حيوي وتأجيل اليورو حافز لي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:43 ص
ألبا وميسي
ألبا وميسي
ريهام عبدالمحسن

صرح الإسباني جوردي ألبا نجم برشلونة الإسباني أن قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب حيوي للفريق وأكد أن تأجيل بطولة اليورو للموسم المقبل يعتبر حافز له من أجل الإنضمام إلى المنتخب.
وذكر التلفزيون الإسباني أن جوردي ألبا عاد اليوم إلى التدريبات الجماعية في برشلونة تطبيقًا لقرار رابطة الأندية الإسبانية وذلك استعدادًا لعودة المباريات مرة أخرى بداية من 11 يونيو الحالي.
وأشار التلفزيون الإسباني أن برشلونة سيخوض أول مباراة له بعد عودة النشاط أمام ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني خارج كامب نو يوم 13 يونيو الحالي.
وعن عودة النشاط الرياضي، قال ألبا في تصريحات للتلفزيون الإسباني:"لاعبو برشلونة جاهزون لخوض المباريات الرسمية، أرى أن الفريق لديه رغبة وطموح في إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".
وأضاف:"لقد عدنا إلى التدريبات أفضل من فترة ما قبل التوقف بسبب فيروس كورونا".
وعن ميسي، قال ألبا:"ميسي بالنسبة لنا لاعب حيوي في برشلونة وعلينا الاستمتاع بسحره كلما استطعنا".
وعن نيمار، علق ألبا قائلاً:"هناك لاعبون لديهم أهداف وتطلعات أخرى ولكن علينا التأكيد أن نيمار سيظل لاعبًا فريدًا وأعطانا الكثير".
وتابع:"لقد كنت على اتصال براموس خلال فترة التوقف وتحدثنا عن الكثير من الأشياء خاصة وأن الوضع الذي تعيشه الأندية واللاعبين في كرة القدم في الوقت الحالي لم يكن سهلًا على أحد".
وعن تأجيل بطولة يورو 2020، اختتم ألبا تصريحاته قائلاً:" على الرغم من تأجيلها لمدة عام ولكنني سأعتبره حافزًا من أجل الحفاظ على آدائي للإنضمام إلى منتخب إسبانيا للمشاركة بها".

أخبار تهمك

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين