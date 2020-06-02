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موقف مفاجئ من المقاولون العرب بشأن إلغاء بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:16 ص
فيرنر
فيرنر
حسام مجدي


كشف محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عن موقف النادي من إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال محمد عادل في تصريحات إذاعية: " لا توجد أي مفاوضات أو مناقشات بين الأندية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري".

وتابع: " لسنا مع إلغاء الدوري، كرة القدم صناعة كبيرة تشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والإعلام، وأيضا الجماهير التي تحتاج لمشاهدة المباريات في ظل الظروف الراهنة".

وأضاف: " في حالة استمرار الدوري، الأمور ستكون مكلفة من الناحية المادية، لكن المقاولون لديه تحفظ وحيد في حالة الإلغاء وهو ضرورة حصول المقاولون على حقه بالمشاركة في إفريقيا خلال الموسم الجديد  فنحن يجب أن نحصل على اهتمام اتحاد الكرة، فالفريق تواجد بالمركز الخامس خلال الموسم الماضي، ورغم ذلك لم يشارك في بطولة إفريقية أو عربية".

وأنهى محمد عادل حديثه قائلا: " يجب أن يحصل المقاولون على حقه بالموسم الحالي في ظل وجوده بالمربع الذهبي، خصوصا أن الفريق يمتلك سمعة كبيرة في القارة الإفريقية بحصوله على 3 ألقاب سابقة و لدينا خطة قوية داخل المقاولون للحفاظ على الحالة الفنية ومحاولة التواجد بشكل مستمر في المراكز الأولى في جدول الدوري".

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