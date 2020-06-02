وكيل أعمال كوتينيو يكشف وجهة اللاعب المقبلة









كشف ‏كيا جورابشيان وكيل أعمال اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينهو صانع ألعاب نادي برشلونة الاسباني عن رغبة موكله فى العودة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا العام.





وقال كيا فى تصريحات صحفية اليوم:" كوتينهو لديه الرغبة في العودة إلى البريميرليج في وقت ما، قد يحدث ذلك هذا العام، وقد لا يحدث، لا نعرف حتى الآن، في الوقت الحالي لم نتحدث عن أي شيء في هذا الصدد".





وأضاف وكيل أعمال اللاعب البرازيلي:"‏بالنسبة لاستمرار كوتينهو في بايرن ميونيخ، هذا الأمر يعود لبايرن، إذا أرادوا تمديد عقد الإعارة أم لا، هو قرارهم البحت، ونحن على استعداد البقاء لموسم آخر في بايرن عندما يعود الوضع لطبيعته، لقد أجرينا محادثات مع بايرن حول الموسم المقبل".



