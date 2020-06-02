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يتأثر بمنخفض جنوب السودان.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:12 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت هيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس، اليوم الثلاثاء، 2 يونيو 2020، حيث يسود طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، بينما تظهر شبورة مائية في ساعات الصباح، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس ساعات النهار
- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا. 
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوفعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في العريش الصغرى 18 والعظمى 27 

درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 والعظمى 34 

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 35 

درجات الحرارة في طابا الصغرى 21 والعظمى 34 

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 33 

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في قنا الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 22 والعظمى 40 

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 24 والعظمى 41 

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 41

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 26 والعظمى 39 

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 26 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 31

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