Advertisements

محمد رجب يظهر بإستايل جديد.. والجمهور.. "حلو اللوك ده"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين، كمات علق البعض: "صباح الخير يا نجم مصر"، وعلق أخر: "حلو اللوك ده".

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه على شاشة "cbc" يوم 4 يناير الماضى، حيث استطاع تصدر قوائم البحث عن موقع جوجل بشكل يومى وقت عرض الحلقة الجديدة.

وتدور احداثه في ايطار تشويقي حيث يقوم "حربي" برحلة هروب من الشرطة للبحث عن براءته بعد اتهامه في جريمتي قتل منذ الحلقة 17.

وينتمي مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الاخ الكبير محمد رجب الممثل محمد رجب الفنان محمد رجب آري بابل

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ حوالي 4 ساعات

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق"

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. عرض أولى حلقات مسلسل "الأخ الكبير" على "cbc"

لهذا السبب.. مسلسل "الأخ الكبير" يتصدر تريند "جوجل"

عزوز عادل لـ"الفجر الفني": "شخصية سبارس إضافة لي.. وبتشتم بسبب حربي"

مسلسل الأخ الكبير الحلقة 31 تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

زينة منصور لـ"الفجر الفني": لهذه الأسباب تحمست للمشاركة في "الأخ الكبير"

الموت يفجع راندا البحيري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين