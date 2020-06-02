محمد رجب يظهر بإستايل جديد.. والجمهور.. "حلو اللوك ده"

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شارك الفنان محمد رجب، جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين، كمات علق البعض: "صباح الخير يا نجم مصر"، وعلق أخر: "حلو اللوك ده".



يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه على شاشة "cbc" يوم 4 يناير الماضى، حيث استطاع تصدر قوائم البحث عن موقع جوجل بشكل يومى وقت عرض الحلقة الجديدة.



وتدور احداثه في ايطار تشويقي حيث يقوم "حربي" برحلة هروب من الشرطة للبحث عن براءته بعد اتهامه في جريمتي قتل منذ الحلقة 17.



وينتمي مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.

