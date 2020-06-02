بعد نجاحه في "خيانة عهد".. خالد أنور في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"





شارك الفنان خالد انور، جمهوره بصورة جديدة له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونالت الصورة إعجاب الجمهور، كما حصدت العديد من التعليقات وذلك بعد نجاح في مسلسل "خيانة عهد"يشار أن الفنان خالد انور، شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذي حقق نجاحا كبيرا أثناء فترة عرضة، وبالأخص بعد عرض الحلقة الرابعة عشر وتغير محور الأحداث من صراع الأخوات على المال الى بدأ يسرا في خطتها الانتقامية لـ أخذ حقها من أشقائها الذين تسببوا في قتل نجلها "هشام".مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.