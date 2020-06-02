ناقد: يجب احترام قرار الدولة في مسألة عودة النشاط الرياضي

قال الناقد الرياضي، أحمد حازم، إنه يجب احترام قرار الدولة في مسألة عودة النشاط الرياضي، أو استمرار توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن مؤسسات الدولة تعمل للصالح العام، ويجب على الجميع الالتزام بذلك.





وأضاف "حازم"، في مداخلة هاتفية مع فضائية الحدث اليوم، أن الوسط الرياضي عليه استغلال فترة التوقف في تصحيح الأخطاء وإعادة ترتيب الأوراق، وعلى جميع الأندية التواصل مع اللاعبين بشكل يومي عبر الفيديو لمتابعة برنامجهم الغذائي والبدني من أجل الحفاظ علي لياقتهم البدنية.





وتابع الناقد الرياضي: "في ألمانيا الجميع كان يتسأل كيف عاد النشاط الرياضي هناك في خلال أسبوعين،والإيجابية كانت بالتدريبات أون لاين لجميع اللاعبين وكانوا في حالة استعداد طوال الوقت"، مضيفًا: "على الجميع من الآن السير على خطى ألمانيا وإنجلترا في كيفية التعامل مع اللاعبين خلال تلك الأزمة، وذلك سيسرع رجوع النشاط في أقرب وقت حال اتخاذ الدولة قرار الاستمرار مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.





خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



