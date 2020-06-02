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أوس أوس وحمدي الميرغني في أحدث ظهور لهما عبر "تويتر"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان محمد اسامة "أوس أوس" جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر"، وظهر بالصوة بصحبة صديقة الفنان حمدي الميرغني.

وحصدت الصورة إعجاب الجمهور الذي عبر عن سعادته بظهورها سويًا بعد نجاح مسلسلهما الرمضاني "اتنين في الصندوق".

في سياق متصل، شارك اوس اوس في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بإنه سعيد من ردود أفعال الجماهير حول المسلسل وأنه سعيد بتصدر اسم المسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع كلامه قائلًا:" احنا تعبنا فيه أوي، بقالنا سنة ونص شغالين على الورق عشان نعمل الخضة دي والجمهور يتفاجئ، وفي أصدقاء قالوا بلاش الناس مستنية تهزروا وكوميديا".

يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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