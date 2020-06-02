أحمد العوضي يستعرض قوته عبر "إنستجرام" (فيديو)





شارك الفنان ـحمد العوضي، جمهوره فيديو جديد له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أثناء ممارسته للرياضة خلال فترة العزل.وظهر العوضي بالفيديو وهو يوجيه ركلات بالقدم لـ "boxing bag"، خلال ممارسته التمارين الرياضية في فترة الحجر الصحي المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".وفي سياق منفصل، انتهى المخرج حسام على، من مونتاج باقي حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للفنان أحمد العوضي والذي يعد أولى بطولاته المطلقة ومن المقرر عرض حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة عبر منصة "watch it" التي تقوم بعرضه لأول مرة.وتدور أحداث المسلسل حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تُعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن مكون من 7 حلقات فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.