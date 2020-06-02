Advertisements

أحمد العوضي يستعرض قوته عبر "إنستجرام" (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان ـحمد العوضي، جمهوره فيديو جديد له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أثناء ممارسته للرياضة خلال فترة العزل.

وظهر العوضي بالفيديو وهو يوجيه ركلات بالقدم لـ "boxing bag"، خلال ممارسته التمارين الرياضية في فترة الحجر الصحي المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وفي سياق منفصل، انتهى المخرج حسام على، من مونتاج باقي حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للفنان أحمد العوضي والذي يعد أولى بطولاته المطلقة ومن المقرر عرض حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة عبر منصة "watch it" التي تقوم بعرضه لأول مرة.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تُعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن مكون من 7 حلقات فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.
View this post on Instagram

🔥🔥🔥🔥

A post shared by احمد العوضي_ Ahmed Elawady (@ahmed.elawady) on

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل شديد الخطورة أعمال أحمد العوضي أحمد العوضي

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق"

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

شقيقة روبي تبدأ تصوير أول أعمالها في مسلسل "بحر"

ريم مصطفي تحضر لدور شديد الخطورة

شاهد.. ريم مصطفى تروج لفيلم "العنكبوت" عبر "إنستجرام"

محمد أنور يتعاقد على أولى بطولاته المطلقة في الدراما "بإسعاف يونس"

منافسة جديدة للأعمال الدرامية

ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين