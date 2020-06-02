Advertisements

الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوثي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:02 ص
حمزه المثلوثي
حمزه المثلوثي
محمد جمال
 

يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة. 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك بالتعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي والذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري. 

وأكدت تقارير صحفية أن الأبيض قطع شوط كبير فى المفاوضات مع اللاعب لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق. 

ويرحب المثلوثي بالإنضمام لنادي الزمالك ، حيث أن عقده ينتهي مع الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد حتى الآن مع ناديه وذلك دفع إدارة الزمالك للتحرك بشكل قوي من أجل ضمه وعدم تحمل خزينة النادي مبلغا كبيرا.

ويضع الزمالك الرتوش الأخيرة على تجديد تعاقد المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون للتواجد على راس الإدارة الفنية لموسم قادم.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق"

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ أقل من ساعتين

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين