الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوثي





يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك بالتعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي والذى سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.





وأكدت تقارير صحفية أن الأبيض قطع شوط كبير فى المفاوضات مع اللاعب لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





ويرحب المثلوثي بالإنضمام لنادي الزمالك ، حيث أن عقده ينتهي مع الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد حتى الآن مع ناديه وذلك دفع إدارة الزمالك للتحرك بشكل قوي من أجل ضمه وعدم تحمل خزينة النادي مبلغا كبيرا.



