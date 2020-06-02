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إيمي طلعت زكريا تجسد مشهدًا من فيلم "غبي منه فيه".. وتعلق: "ربنا يرحمك يا بابا"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:27 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "إيمي" في مقطع الفيديو بمشهد لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا مع النجم هاني رمزي من فيلم "غبي منه فيه"، وعلقت عليه قائلة: "غبي منه فيه.. ربنا يرحمك يا حبيبي".

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب"، وقال آخر "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".

وتوفى الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2019 بعد تعرضه لأزمة صحية، عن عمر يناهز ال59 عاما، وساءت أحواله الصحية في فجر هذا اليوم وتم نلقه إلى مستشفى السادس من أكتوبر ليتوفى بها.

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