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أحمد صلاح حسني يعلق على مقتل الأمريكي جورج فلويد.. "الإنسانية لا تعرف ألوان"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الحالية من اضطرابات عنيفة بسبب مقتل شاب من ذوي البشرة سمراء يدعى "جورج فلويد" على يد ظابط شرطي، وذلك عن طريق وضع ركبته على عنقه حتى لفظ أخر أنفاسه في مشهد ينعدم منه إنسانية رجل الشرطة، ما تسبب في مظاهرات واحتجاجات.

وحرص الفنان أحمد صلاح حسني، على توجيه رسالة بعدم التفرقة بين البشر، وذالك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قام بنشر صورة ليدين أحدهما سوداء والثانية بيضاء، معلقا عليها قائلا: "الإنسانية لا تعرف ألوان.. العنصرية.. لا للعنصرية.. الإنسانية.. كلنا واحد".

وفي سياق آخر، خاض الفنان "حسني"، السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد جمال السعيد، ليلى أحمد زاهر، مجدي فكري، مها نصار، غفران محمد، عايدة رياض، عهدي صادق، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

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الكلمات المفتاحية

مظاهرات امريكا مسلسل الفتوة جورج فلويد احمد صلاح حسني

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