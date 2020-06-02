باريس سان جيرمان يسابق الزمن للتعاقد مع نجم أياكس

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كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن رغبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فى التعاقد مع نجم أياكس آمستردام الهولندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.





وذكرت صحيفة " فرانس فوتبول" الفرنسية أن البي إس چي يرغب فى التعاقد مع سيرجينو ديست ظهير أيمن أياكس آمستردام الهولندي.





وأشارت الصحيفة أن اللاعب الأمريكي يرغب فى الإنتقال لباريس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة واوضحت الصحيفة أن تنتعش خزينة أياكس بـ20 مليون يورو مقابل بيع سيرجينو ديست.



