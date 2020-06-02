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عاصي الحلاني من داخل الجيم : "لا تقل لا أستطيع بل قل سأحاول"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك المطرب عاصي الحلاني، جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

وظهر "الحلاني" بالصورة أثناء ممارسة رياضة رفع الأثقال من الجيم، وعلق عليها قائلاُ: "لا تقل لا أستطيع بل قل سأحاول بالرياضة واللياقة البدنية أكيد نحن أفضل".

وكان الحلاني نشر صورة مع ابنته "دانا" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، أثناء مساعدتها في ارتداء حذائها.

 وعلق عليها قائلاُ: "من لا يستطيع أن يقوم بواجب الأبوة، لا يحق له أن يتزوج وينجب أبناء".

ويحصد عاصي في الفترة الحالية نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التي طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.

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