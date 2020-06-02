ليلي علوي تهنئ هالة صدقي في عيد ميلادها.. "بحبك يا حلوة يا جدعة"







وقامت "علوى" بنشر فيديو لهم ضمن أحداث فيلم "يا دنيا يا غرامي" وعلقت عليه قائلة:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي يا هالة، يارب سنة حلوة وخير وعلى ولادك اللي متربيين أحسن تربية انا بحبهم وبحبك يا صديقة يا حلوة يا جدعة، ياللي بميت راجل".



وتابعت حديثها:" ربنا يزيدك من أعمال حلوة وتربية صالحة لأولادك يا أحلي أم في الدنيا.. يا صاحبتي سنة حلوة يا هلولة يا جميلة بحبك كل سنة وانتي سعيدة وفي حفظ الله يارب".



في سياق منفصل، نشرت الفنانة ليلى علوي، عقب مشاهدتها الحلقة ال 28من مسلسل الاختيار، فيديو لها وهى تبكى بعد تأثرها بهذه الحلقة، وعبرت عن ذلك قائلة "كنت بتفرج على حلقة انهارده من الاختيار يارب ارحمهم يارب ويكون جمب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف أي اللى بيحصل ومش ننساهم ونقرأ لهم الفاتحة، ربنا يرحمهم يارب ويصبر أهاليهم".



حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة صديقتها الفنانة هاله صدقي وذالك بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".