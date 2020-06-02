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ميريام فارس تشارك متابعيها مقطع فيديو لها أثناء تمارينها بالمنزل
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:57 ص
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة ميريام فارس، جمهورها فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "فارس" بالفيديو وهي تقوم ببعض التمارين في صالة التدريبات المنزلية الخاصة بها.
وعلقت عليه قائلةُ: "المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، انما ايضًا تساهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الاوقات العصيبة التي نعيشها في ايامنا هذه، تمرنوا قدر المستطاع وحافظوا على التوازن في حياتكم خليك بالبيت ".
كانت المطربة ميريام فارس، قد أحيت حفلًا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات الشقيق، يوم الجمعة 14 من فبراير الماضي، وذلك احتفالا بمناسبة عيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الطرب في مختلف الدول العربية.
يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت بشكل كبير للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومي" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.
وانتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح، ومن المقرر طرحهما تباعًا على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.
كانت المطربة ميريام فارس، قد أحيت حفلًا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان السعادة رأس الخيمة بدولة الامارات الشقيق، يوم الجمعة 14 من فبراير الماضي، وذلك احتفالا بمناسبة عيد الحب ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الطرب في مختلف الدول العربية.
يذكر أن النجمة اللبنانية ميريام فارس عادت بشكل كبير للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومي" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ولكن على الطريقة الأفريقية لفت الأنظار إليها بصورة كبيرة، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.
وانتهت المطربة اللبنانية ميريام فارس من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هانى ربيع، والثانية باللهجة اللبنانية من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع وليد المسيح، ومن المقرر طرحهما تباعًا على "يوتيوب" فى موسم الصيف على فترات متباعدة.
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Beside being the best stress relief our physical health helps as well improve and maintain our mental one during the hard times we are living. Workout as much as you can and keep up the balance in your life #StayHome #StaySafe 🧘♀️ المواظبة على التمارين لا تساهم فقط في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضاً تساهم في الحفاظ على صحتنا العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه.تمرنوا قدر المستطاع وحافظوا على التوازن في حياتكم #خليك_بالبيت 🧘♀️
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