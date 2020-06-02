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مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:23 ص
محمد الدمتناوي
كشف تقرير صحفي، أن نجم برشلونة قريب من الإنضمام لمانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن البرتغالي نيلسون سميدو مدافع برشلونة، أعطى الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق والانضمام لمانشستر سيتي.
وتابعت الصحيفة، أن سميدو رفض الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس وإنتر ميلان، رغم رغبة عملاقي إيطاليا في ضمه خلال الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة، أن برشلونة يريد الحصول على 40 مليون يورو، نظير الاستغناء عن سميدو.
وأفادت الصحيفة، أن مانشستر سيتي يريد عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، عن طريق الاستغناء عن جواو كانسيلو، إلا أن العملاق الكتالوني لا يريد إدراج صفقات تبادلية ويرغب في الحصول على الأموال، لإبرام الصفقات الصيفية.