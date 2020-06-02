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مي حلمي تسخر من حفل زفافها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:42 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الأعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهرت مي حلمي في هذه الصورة بفستان فرحها من حفل زفافها، وعلقت ساخرة: "متهيألي أنا اكتر واحده لبست فساتين فرح لنفس الفرح".

يذكر أن حفل زفاف الاعلامية مي حلمي والفنان محمد رشاد قد ألغي لأكثر من مرة بعد الاستعداد له وتم نقل مي حلمي الى المستشفى وتدهورت حالتها الصحية بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعات.

وتم زواجهما في موعد آخر واستكمل حفل الزفاف، وقد أعلن محمد رشاد عن إجهاض زوجته وتدهور حالتها ونقلها الى المستشفى.

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