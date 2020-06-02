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محمد علاء يشارك جمهوره صورته بملابس رياضية عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان محمد علاء، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهر خلالها باستايل رياضي وعلق عليه قائلاُ: "واحد حقيقي".

وتميزت الصورة بإطلالة رياضية مثلما ظهر خلالها بأزياء كاجوال ورياضية تمامًا، وما ان نشر الصورة حتى لاقى تفاعلًا من جانب متابعيه ممن تحدثوا معه حول دوره الأخير في مسلسل "البرنس".

ويجسد محمد علاء في مسلسل "البرنس" دور الأخ غير الشقيق لـ "رضوان البرنس" الذى يجسده هذالشخصية محمد رمضان، حيث يتحالف هو وإخوته للنيل منه وإدخاله السجن قبل أن يخرج لينتقم منهم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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مسلسل البرنس محمد علاء الراحل ابراهيم نصر اخبار الفن اليوم

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