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برشلونة يكشف حقيقة قرض صفقة لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:56 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
علي خلاف



كشف نادي برشلونة الإسباني، حقيقة الحصول على قرض للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات برشلونة مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان

كشفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن برشلونة سيحصل على قرض من الصندوق الاستثماري في إسبانيا، لكي يدفع الشرط الجزائي 111 مليون يورو، لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.


ونفى النادي الإسباني نفى تمامًا ما أشارت به الصحيفة الإيطالية، من خلال مصدر داخل برشلونة، الذي أكد لـ "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البارسا لم يطلب أي قرض من الصندوق الاستثماري.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

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