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الزمالك يحسم مصير محمد أوناجم مع الزمالك

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:54 ص
اوناجم
اوناجم
علي خلاف

 

 حسم مسئولوا نادي الزمالك مصير المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق بعد الشائعات حول رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مصير محمد أوناجم مع الزمالك

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الإثنين أن أمير مرتضى منصور، أبلغ محمد أوناجم، باستمراره في صفوف نادي الزمالك خلال الموسم المقبل ولا نية لرحيله عن القلعة البيضاء.

وأضافت التقارير أن محمد أوناجم  تواصل مؤخرا مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، بخصوص قضية رحيله أو استمراره مع الأبيض في الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير أن القرار النهائي بخصوص استمرار أم رحيل محمد أوناجم في يد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعلن عودة النشاط الرياضي منتصف الشهر الجاري بعد توقف البطولات المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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