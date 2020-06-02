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نيللي محمود تكشف لـ"الفجر الفني" كوليس شخصية "زهيرة" في مسلسل "اتنين في الصندوق" بعد نجاحها مع المشاهدين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعربت الفنانة نيللي محمود، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول شخصيتها في مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارا واسعًا وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نيللي محمود لـ"الفجر الفني" بأنها سعيدة بردود أفعال المشاهدين حول شخصية "زهيرة" في المسلسل، مضيفة أنها لم تتوقع نجاح الشخصية هكذا وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشخصية التي جسدتها ضمن أحداث المسلسل للسؤال عنها.

وتابعت "محمود" بأن المخرج أحمد الجندي تواصل معها وأكد نجاح شخصيتها لافتة إلى أن الشخصية نالت إعجابه.

وأشارت إلى أن الجمهور ربط بين شخصيتها في مسرحية "جريما في المعادي" وشخصيتها في مسلسل "اتنين في المسلسل".

وعن كيفية ترشيحها لشخصية "زهيرة" قالت إن المخرج محمد مصطفى شاهدها أثناء عرض مسرحي بعنوان "جريما في المعادي" للفنان أشرف عبدالباقي، وعرض عليها تفاصيل الشخصية قائلةُ: "حببني فيها وهوا بيتكلم عنها".

وأشارت إلى أن من أسباب موافقتها على الشخصية تصوير معظم مشاهدها مع أوس أوس قائلة: "بحبه جدًا"، بالاضافة الى تقديم شخصية جديدة وقوة الورق، مضيفة أنها كانت تتوقع نجاح المسلسل أثناء التصوير.

وأوضحت أن "أوس أوس" نجح في تقدم شخصيته في أفضل صوره، واهتمامه بالعمل والورق ومراجعته قبل تصوير المشاهد بأكثر من مرة لذالك يظهر للمتفرج الاحساس القوي.

ولفتت الانتباه الى أن كواليس العمل دائما ما تملئها البهجة والسعادة وبالأخص في تصوير بعض المشاهد الكوميدية لـ "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمد أسامة.

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نيللي محمود مسلسل اتنين في الصندوق دراما رمضان 2020 حمدي الميرغني اوس اوس

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