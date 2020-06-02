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ماجي بو غصن عن "أولاد آدم": العمل الناجح يصل للجمهور بفضل الحب بين فريقه
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:33 ص
لمياء علي
توجهت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن برسالة شكر وتقدير لكل صناع العمل الذين شاركوا في مسلسلها الرمضاني "أولاد آدم" والذي حقق نجاحات كبيرة.
وغردت ماجي قائلة "تحية لكل شخص اشتغل على هيدا المشروع.. الحمدالله العمل الناجح ما بيوصل الا ما يكون كل الفريق عم يشتغل فيه بحب.. مبروك للجميع".
يذكر أن مسلسل "أولاد أدم"، من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب وكوكبة أخرى من النجوم.