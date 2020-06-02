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إنجي علاء تتصدر استفتاء الفجر الفني كأفضل ستايلست - 2يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدرت المؤلفة إنجي علاء، كأفضل ستايلست لأزياء مسلسل "النهاية" في إستفتاء الفجر الفني حيث حصلت على عدد أصوات 42728 صوت 34.71%، وذلك خلال الأسبوع الأول من الاستفتاء.

والجدير بالذكر أن المؤلفة إنجي علاء قد صممت الأزياء الخاصة بمسلسل ''النهاية'' ونالت تصميماتها إعجاب الجمهور وهذا ليس التعاون الأول مع زوجها الفنان يوسف الشريف.

ويشيد الجمهور بتصميمات إنجي علاء، وتتوالى عليها العديد من التعليقات، وأبرزهم تعليق أحدهما قائلاً: "مبدعة ومتميزة في كل أعمالك وتصميماتك من نجاح لنجاح يارب بنحبك جداً وخطفتي قلوبنا بجمال شغلك".

وشاركت "إنجي علاء" مؤخرًا في مسلسل ''بلا دليل" الذي من تأليفها وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولته كل من خالد سليم، درة، نيقولا معوض، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، إنعام الجريتلي، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، عمر الشناوي، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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