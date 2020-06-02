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نيللى كريم الأفضل في استفتاء "الفجر الفني" اليوم وتليها انتصار

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:12 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 22380 صوت، مايعادل 37,5%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.

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