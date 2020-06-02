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عصام السقا في صدارة استفتاء الفجر الفني كأفضل ممثل صاعد - 2يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:54 ص
عصام السقا
عصام السقا
روان هيثم


لا يزال الفنان عصام السقا، يحتل استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل صاعد وذلك عن مشاركته في السباق الرمضاني بعدد من المسلسلات "الفتوة، الإختيار، فرصة تانية" والذي حقق بهما نجاحاً رائعاً.

وحصد الفنان عصام السقا 15801 صوت بما يعادل 8.62٪، ومن المقرر عرض النتيجة النهائية الفترة المقبلة.


يُشار إلى أن الجميع أشاد بأداء عصام السقا بعد النجاح الذي حققه في الماراثون الرمضاني هذا العام منهم النجم محمد هنيدي وذلك من خلال توجيه رسالة له عبر خاصية الإستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلاً : "الممثل الشاب عصام السقا نجم الإختيار والفتوة ليك مستقبل كبير يا حبيبي ".

يُذكر أن مسلسل" فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل. بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي والكثير من الأبطال.

مسلسل الاختيار

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

مسلسل الفتوة

وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

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