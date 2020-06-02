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شوبير يكشف كواليس جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:53 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أميرة فطيم
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مع اللجنة القانونية؛ والذي عقد لمناقشة العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر قناة أون سبورت: "تحدث مسؤولي النادي الأهلي خلال الاجتماع، عن قيام إدارة الزمالك بعمل لافتة نادي القرن، وهو ما اعتبرته القلعة الحمراء انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية".

وتابع: "تطرق النادي الأهلي لمناقشة أمور أخري أيضًا، اللجنة القانونية، لكن النادي لن يعلن عنها في الفترة الحالية".

وأستنكر شوبير مطالبة عدد من الأندية لإلغاء الدوري المصري الممتاز، رغم الموافقة على إقامة كأس مصر قائلا: "هل إذا تم استكمال مسابقة كأس مصر سوف تنتهي ازمة فيروس كورونا.. ولن تحدث إصابات بين اللاعبين؟".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون متبقي الآن عدد قليل من المباريات، لكن تأجيل المباريات وتأخير إنهاء الموسم الماضي، من الدوري المصري، هو ما أدي إلى أزمة وجود دور ثاني كامل متبقي في المسابقة". 

واختتم شوبير حديثه قائلا: "سيعقد اتحاد الكرة اجتماع مع الأندية لبحث إمكانية تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم، هناك موافقة مبدئية من جانب عدد كبير من الأندية، رغم أن ذلك سيعارضه الزمالك بالتأكيد".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة حصدهم من 17 مباراة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، في حين ابتعد نادي الزمالك عن المنافسة على قمة الدورى، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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