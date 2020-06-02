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باريس سان جيرمان ينافس إيفرتون على نجم لاتسيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:52 ص
لاتسيو
لاتسيو
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل سعيها من أجل سد ثغرات الفريق الفرنسي بصفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي تحرك من أجل التعاقد مع البوسني آدم ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو الإيطالي.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن صفقة ماروسيتش البالغ من العمر 27 عامًا ربما تكلف خزينة النادي الفرنسي 15 مليون يورو خصوصًا أن النجم البوسني مرتبط بتعاقد مع فريقه الإيطالي حتى صيف 2022.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن صفقة ماروسيتش ستعوض رحيل الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان البلجيكي توماس مونييه الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي.
ونوهت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان ينافس نظيره إيفرتون الإنجليزي من خطف صفقة آدم ماروسيتش.
وأكدت ليكيب الفرنسية أن ليوناردو لن يكتفي بصفقة واحدة من لاتسيو بل بدأ مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع نجم حط الوسط سيرج ميلينكوفيتش سافيتش.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن النادي الباريسي يجهز عرضًا تبلغ قيمته 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع كلا من ماروسيتش وسافيتش الذي يحظى باهتمام نادٍ أوروبي كبير ولكن لم تشر إليه الصحيفة الفرنسية.

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