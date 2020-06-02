مسلسل 'عمر ودياب' يحصد على نسبة مرتفعة من الاصوات في استفتاء الفجر الفني- 2يونيو

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حقق مسلسل "عمر ودياب" نسبة تصويت عالية اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020، كأفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الفجر الفني.





حيث حصل على عدد أصوات 3456 بنسبة 3.08%، وذلك خلال الاسبوع الثاني من التصويت.





وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب"، حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب"، كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.



ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828