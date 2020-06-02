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"النحات" يتفوق على "الساحر" و"مخرج 7" و"أم هارون" في استفتاء الفجر الفني 2 يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


تفوق مسلسل النحات على عدد كبير من المسلسلات العربية الأخرى في الاستفتاء الذي نظمه الفجر الفني، وذلك ضمن فئة أفضل مسلسل خليجي خلال عام 2020.

حيث حصل مسلسل النحات على 5421 صوت متفوقًا على باقي المسلسلات الخليجية ومنهم أم هارون ومخرج 7 والساحر.

المسلسل من تأليف الكاتبة السورية بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري ويؤدي فيه النجم باسل خياط ثلاث شخصيات مختلفة وهو تجربة جديدة له أن يقدم ثلاث شخصيات في مسلسل واحد، وسيعرض في رمضان المقبل.

العمل يشارك في بطولته الممثلة ندى أبو فرحات وليا ابوشعيا وفادي ابرهيم، إضافة إلى يارا قاسم دارينا الجندي، كارول عبود وإيلي متري.

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