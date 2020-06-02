كلوب: سنكون في كامل لياقتنا أمام إيفرتون









تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيكون جاهزا لمباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.





وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إنجلترا، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" لا يجب أن تكون في كامل لياقتنا الأن، المهم أن نكون جاهزين يوم 19 أو 20 يونيو الجاري أمام إيفرتون".





وتابع:" نحن الأن بمثابة فترة الأعداد ما قبل الموسم، سنكون جاهزين بعد ثلاثة أسابيع".





وواصل:" نحن لا نتوقع وجود استراحة طويلة بين الموسمين، لذلك هذه فترة مهمة للغاية بالنسبة لنا".





وأتم:" كنا ننتظر جميعًا عودة النشاط من جديد، الآن نعرف ما يتعين علينا القيام به ومتى يجب أن نكون جاهزين بنسبة 100%، وكيف يمكننا التدريب بكثافات مختلفة، كان ذلك مهمًا جدًا".



