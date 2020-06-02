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الزمالك يحسم صفقة محمد عبد العاطي "دونجا"

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:30 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
محمد الدمتناوي


حسم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أولى صفقات القلعة البيضاء الصيفية، بعد التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة.

ونجح الزمالك في التوصل إلي إتفاق نهائي مع محمد عبد العاطي "دونجا" لاعب فريق وادي دجلة للانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة لمدة 3 مواسم بدءًا من الموسم المقبل لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض.

وينتهي عقد عبد العاطي في 2023، ولن يحق له الانتقال لأي نادي دون الحصول على موافقة ناديه أولًا.

وتعثرت مفاوضات الزمالك مع نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط بيراميدز، والذي كان يرغب مرتضى منصور في ضمه خلال الصيف المقبل.

وخاض عبد العاطي مع وادي دجلة 18 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، لم يتمكن من التسجيل أو الصناعة.

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