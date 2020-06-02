توجيه عاجل من وزارة الأوقاف بشأن مصابي كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف، عزمها تخصيص مكان ملائم لعلاج مصابي فيروس كورونا من الدعاة، كما أنها سوف تتحمل جزءا من نفقات هذا العلاج، في ظل الانتشار السريع للوباء في الكثير من بلاد العالم ومنها مصر، وتخفيفا من الأعباء على كاهل الدعاة.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه - في ضوء عناية وزارة الأوقاف بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، ومراعاة للظرف الراهن - قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها، وأن الأولوية ستكون بالطبع لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.





وأكد "جمعة"، التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة وتقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة عن ٣٥ ٪؜ من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة.





وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة والمستشفى سيتحملان معًا نسبة الـ٦٥ ٪؜ على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام.





خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.





ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".