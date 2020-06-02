تصريح صادم لوزيرة الصحة بشأن أعلى المحافظات إصابة بكورونا.. ومناشدة مهمة للمواطنين (فيديو)

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن قلة أعداد إصابات فيروس كورونا أمس الاثنين، عن الأحد شيء جيد، متابعة "احتقان القاهرة الكبرى بدأ يقل".





وأضافت خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقدها لعدة مستشفيات اليوم، أنهم فتحوا العديد من المستشفيات، كما ضمو في آخر أسبوع 320 مستشفى للخدمة.





وأشارت إلى أن 50% من إصابات كورونا في آخر أسبوعين داخل محافظة القاهرة، حيث أن ثلث إصابات مصر في محافظة القاهرة، معلقة "ما زالت القاهرة الكبرى أعلى المحافظات من حيث نسب الإصابة".





ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى الساحل التعليمي يحتوي على 500 سرير، وأنهم يخططون للتوسع فيه.





وأوضحت أن تشخيص الإصابة بفيروس كورونا أصبح لا يعتمد على المسحات، بل الأعراض الإكلينيكية وصورة الدم والأشعة المقطعية، وبعدها يتم البدء في العلاج على الفور.





ونوهت بأنه تم تخصيص خط ساخن في كل محافظة للتعامل السريع مع بلاغات المرضى، متابعة: "وفرنا نصف مليون جرعة للحالات الحرجة، و2 مليون جرعة للعزل المنزلي".





ودعت المواطنين إلى صرف العلاج الخاص بفيروس كورونا في حالة الإصابة فقط وعدم سحبها، لافتة إلى أنه سيتم إرسال القوافل العلاجية للمواقع الإنشائية والأماكن ذات الإصابات الكثيفة.















