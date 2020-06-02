Advertisements
تصريح صادم لوزيرة الصحة بشأن أعلى المحافظات إصابة بكورونا.. ومناشدة مهمة للمواطنين (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:57 ص
أمنية فوزي
قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن قلة أعداد إصابات فيروس كورونا أمس الاثنين، عن الأحد شيء جيد، متابعة "احتقان القاهرة الكبرى بدأ يقل".
وأضافت خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقدها لعدة مستشفيات اليوم، أنهم فتحوا العديد من المستشفيات، كما ضمو في آخر أسبوع 320 مستشفى للخدمة.
وأشارت إلى أن 50% من إصابات كورونا في آخر أسبوعين داخل محافظة القاهرة، حيث أن ثلث إصابات مصر في محافظة القاهرة، معلقة "ما زالت القاهرة الكبرى أعلى المحافظات من حيث نسب الإصابة".
ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى الساحل التعليمي يحتوي على 500 سرير، وأنهم يخططون للتوسع فيه.
وأوضحت أن تشخيص الإصابة بفيروس كورونا أصبح لا يعتمد على المسحات، بل الأعراض الإكلينيكية وصورة الدم والأشعة المقطعية، وبعدها يتم البدء في العلاج على الفور.
ونوهت بأنه تم تخصيص خط ساخن في كل محافظة للتعامل السريع مع بلاغات المرضى، متابعة: "وفرنا نصف مليون جرعة للحالات الحرجة، و2 مليون جرعة للعزل المنزلي".
ودعت المواطنين إلى صرف العلاج الخاص بفيروس كورونا في حالة الإصابة فقط وعدم سحبها، لافتة إلى أنه سيتم إرسال القوافل العلاجية للمواقع الإنشائية والأماكن ذات الإصابات الكثيفة.
خروج 410 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا