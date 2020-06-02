كارمن لبس تتفوق على ريهام حجاج ودلال عبد العزيز في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

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حصدت الفنانة اللبنانية كارمن لبس نسبة تصويت مرتفعة في الاستفتاء الذي نظمه موقع الفجر، وذلك لاختيار الأفضل خلال عام 2020.



وتفوقت كارمن لبس على عدد كبير من الفنانات المنافسات لها بالاستفتاء، حيث حصلت على 1574 صوت، بينما حصدت كلًا من النجمتين ريهام حجاج ودلال عبد العزيز على نسب تصويت أقل.



جدير بالذكر أن كارمن لبس حققت نجاحات منقطعة النظير من خلال مسلسلها الرمضاني بالقلب، وتدور أحداث العمل حول قصة خيوطها غامضة ومؤثرة تتحكم أمال في حياة ابنتها ديانا بشكل كبير، وحياة حبيبها ناهي، فتتحمل ديانا تداعيات ما قامت به والدتها، أملا في الوصول إلى بر الأمان، ويناقش أيضًا قضية إطلاق الرصاص بالمناسبات ووقوع ضحايا بسببه.



يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.



