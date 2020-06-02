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رولا حمادة تتفوق على كارمن لبس وياسمين عبد العزيز في استفتاء "الفجر الفني" 2 يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حصدت الفنانة اللبنانية رولا حمادة نسبة تصويت مرتفعة في الاستفتاء الذي نظمه موقع الفجر، وذلك لاختيار الأفضل خلال عام 2020.

وتفوقت رولا حمادة على عدد كبير من الفنانات المنافسات لها بالاستفتاء، حيث حصلت على 23130 صوت، بينما حصدت الفنانة اللبنانية كارمن لبس على 1574 صوت، والفنانة ياسمين عبد العزيز على 3924 صوت.

جدير بالذكر أن رولا حمادة كانت قد شاركت في مسلسل بردانة أنا الجزء الثاني خلال شهر رمضان المنصرم، والعمل يلعب بطولته كارين رزق الله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

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