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شاهد.. صورة نادرة للراحل حسن حسني مع حفيده

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للراحل حسن حسنى، مع حفيده، وظهر الثنائي وهما يرتديان "جلابية" بيضاء.

وحازت الصور على إعجاب الكثير من الرواد الذين عبروا عن دهشتهم لرؤيته الصورة لأول مرة، داعين الله تعالى أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة.

يشار إلى أن حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى.

وشارك أيضا فى موسم عيد الأضحى السينمائى الماضى، بفيلم "خيال مآتة"، من بطولة النجم أحمد حلمى، والنجوم منة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.

وتوفى الفنان الكبير حسن حسنى عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، ورحل عن عالمنا تاركاً خلفه العديد من الأعمال الفنية المميزة الجديرة بتخليد ذاكره.
شاهد.. صورة نادرة للراحل حسن حسني مع حفيده
شاهد.. صورة نادرة للراحل حسن حسني مع حفيده

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