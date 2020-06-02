وزيرة الصحة تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا الأخيرة (فيديو)

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن قلة أعداد إصابات فيروس كورونا اليوم عن الأمس شيء جيد، متابعة: "احتقان القاهرة الكبرى بدأ يقل".





وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش تفقدها لعدة مستشفيات اليوم، أنهم فتحوا العديد من المستشفيات، كما تم ضم 320 مستشفى للخدمة في آخر أسبوع.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن 50% من إصابات كورونا في آخر أسبوعين داخل محافظة القاهرة، حيث أن ثلث إجمالي إصابات مصر في محافظة القاهرة، معلقة: "ما زالت القاهرة الكبرى أعلى المحافظات من حيث نسب الإصابة".



