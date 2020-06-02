أحمد زاهر يكشف عن كواليس التحضير لـ"البرنس".. ويؤكد: المسلسل أشبه بالبطولة الجماعية (فيديو)





أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بنجاح شخصية "فتحي" الذي جسدها في مسلسل البرنس وهو بطولة الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني المنصرم.وقال أحمد زاهر خلال لقائه عبر برنامج it's show time، إن البطولة في المسلسل للفنان محمد رمضان وكان من الضروري أن تكون شخصية فتحي قوية ومؤثرة حتى يتم التعاطف مع شخصية البطل وهذا بالفعل ماحدث وتعاطف الجمهور مع رضوان البرنس وأرادوا الانتقام له من فتحي.وأضاف زاهر، أن العمل كان أشبه بالبطولة الجماعية وأن مخرج المسلسل محمد سامي يتمتع بذكاء كبير وأعطى لكل الفنانين مساحات كبيرة في المشاهد، وأيضُا أشاد بذكاء الفنان محمد رمضان.جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.