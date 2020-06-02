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عادل حمودة: مسلسل الاختيار أنسى المواطن المصري مشكلاته (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:11 ص
داليا الحسين
أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بمسلسل الاختيار الذي عرض في شهر رمضان وتناول قصة الشهيد البطل أحمد المنسي، حيث تواصل مع مؤلف العمل الدرامي بصفة شخصية، موضحًا أن المسلسل تمكن من أن يُنسي المواطن المصري مشكلاته، وجعلته ينفعل مع المسلسل بشكل كبير، ليجسد دورا هاما للقوى الناعمة وكيفية توظيفها.
وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc، مساء الاثنين أن المسلسل أثار العديد من التفاصيل المتعلقة بملف الإسلام السياسي، مثل قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، ففي تلك القضية، لولا التدبير الأمني الممتاز لكانت نتائج التفجير اختلفت.
ونوه رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر بأن الدراما هي تجسيد لوقائع إذا سمعتها تؤثر في نفسك بنسبة 40% ولكن عندما يتم تجسيدها في الدراما نسبة تأثرها تكون أكبر بكثير.
وأوضح أن الجماعات المتطرفة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر في بث سمومها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لاسيما بعد أن فشلوا في تحقيق أي انتصار على الأرض، فكانت الشائعات سلاحهم الوحيد، وكانت منصات التواصل الاجتماعي أكثر الأماكن المناسبة التي يمكن إطلاق الشائعات منها، لافتا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه مؤسسة إعلامية محترفة خاصة فيما يخص نشر العمليات الإرهابية التي يقوم بتنفذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن مسلسل "الاختيار"، عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرًا للغاية، وقام ببطولته كل من النجوم أمير كرارة، والذى جسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وأحمد العوضى الذى جسد شخصية الإرهابى هشام عشماوى، ودينا فؤاد وجسدت دور زوجة الإرهابى هشام عشماوى، وسارة عادل وجسدت دور زوجة الشهيد البطل أحمد منسي.
وشارك فى البطولة عدد كبير من الفنانين منهم: ضياء عبد الخالق وإسلام حافظ ومحمود حافظ وأنعام سالوسة وحنان يوسف وغيرهم، فضلا عن عدد كبير من النجوم والذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقات منهم: عمرو سعد، محمد إمام، ماجد المصرى، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبدالله، محمد عز، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.
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