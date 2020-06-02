عادل حمودة: مسلسل الاختيار أنسى المواطن المصري مشكلاته (فيديو)





وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc، مساء الاثنين أن المسلسل أثار العديد من التفاصيل المتعلقة بملف الإسلام السياسي، مثل قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، ففي تلك القضية، لولا التدبير الأمني الممتاز لكانت نتائج التفجير اختلفت.





ونوه رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر بأن الدراما هي تجسيد لوقائع إذا سمعتها تؤثر في نفسك بنسبة 40% ولكن عندما يتم تجسيدها في الدراما نسبة تأثرها تكون أكبر بكثير.





وأوضح أن الجماعات المتطرفة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر في بث سمومها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لاسيما بعد أن فشلوا في تحقيق أي انتصار على الأرض، فكانت الشائعات سلاحهم الوحيد، وكانت منصات التواصل الاجتماعي أكثر الأماكن المناسبة التي يمكن إطلاق الشائعات منها، لافتا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه مؤسسة إعلامية محترفة خاصة فيما يخص نشر العمليات الإرهابية التي يقوم بتنفذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



