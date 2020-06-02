المقاولون العرب يوضح موقفه من إلغاء الدوري









كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن إدارة فريقه تدعم قرار الدولة في إلغاء أو استمرار بطولة الدوري المصري.





وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وتحدث عادل فتحي في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت"، قائلا:" لا توجد أي محادثات بين الأندية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري".





وتابع:" لم نؤيد قرار إلغاء الدوري، كرة القدم مهمة بالنسبة لنا وللاعبين، والجماهير كذلك التي ترغب في مشاهدة المباريات".





وواصل:" لدينا قرار واحد في حالة الإلغاء، وهو حصول المقاولون على حقه بالمشاكة في إفريقيا خلال الموسم الجديد".



