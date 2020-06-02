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نوال الزغبي ضيفة برنامج "ضحك ولعب وجد" اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أعلنت النجمة الذهبية نوال الزغبي عن أنها ستحل ضيفة مع الإعلامي محمد قيس عبر برنامجه ضحك ولعب وجد عبر فضائية mtv اللبنانية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء.

ونشرت نوال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع أنستجرام، وأعلنت من خلالها عن لقائها المنتظر ومن المقرر أن تتحدث عن حياتها الخاصة.

وعلقت نوال الزغبي، في تغريدتها: «كونوا على الموعد الثلاثاء عند الساعة ٩:٤٠ مساءً بتوقيت بيروت سأكون ضيفة الإعلامي محمد قيس ضمن برنامج “ضحك ولعب وجد”».

على  جانب آخر، حققت أغنية “إتحاربت” لنوال الزغبي، تتر مسلسل سلطانة المعز ، للنجمة غادة عبد الرازق، نجاحا كبيرا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بنوال الزغبي، على “يوتيوب”.


وتقول كلمات الأغنية :”اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا ؟؟؟ .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى”.

“اتحاربت” غناء نوال الزغبي، وكلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر احمد ابراهيم، وصولو جيتار مصطفى اصلان.

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