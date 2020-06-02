عادل حمودة يكشف جوانب من شخصية الشهيد هشام بركات

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن جوانب من شخصية الشهيد هشام بركات، النائب العام الأسبق الذي استشهد في تفجير على يد الجماعات الإرهابية.

وأوضح "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن الشهيد "بركات" كان من أفضل من جاءوا في النيابة العامة وكان لديه رأى مستقل، معقبًا: "كنت أعرفه معرفة شخصية وكنت بشرب معاه فنجان قهوة باللبن على الطريقة الفرنسية".





وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "هشام بركات كان يرفض تعيين الواسطة، وكان يقوم بتقطيع طلبات وساطة لمستشارين لتعيين أبنائهم في النيابة".





ونوه إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه مؤسسة إعلامية محترفة خاصة بنشر العمليات الإرهابية التي يقوم بتنفذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





يذكر أن النائب العام السابق المستشار هشام بركات، استشهد يوم 12 رمضان، الموافق 29 يونيو 2015، عندما كان صائما بعد أن استهدفته يد الإرهاب والغدر، أثناء توجهه إلى مكتبه في نهار شهر رمضان المبارك.





في تمام الساعة العاشرة صباح يوم 12 رمضان، انفجرت سيارة مفخخة في شارع عمار بن ياسر بمنطقة النزهة، أثناء تحرك المستشار هشام بركات من منزله متجهًا إلى مكتبه بمبنى دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد، ونتج عن الحادث استشهاد بركات، وإصابة قائد حرس موكب النائب العام و3 آخرين من طاقم الحراسة بإصابات ما بين كدمات وحروق ناتجة عن شظايا من جراء الانفجار.





شغل المستشار هشام بركات منصب النائب العام من ١٠ يوليو ٢٠١٣، حتى ٢٩ يونيو ٢٠١٥، ومن أبرز قراراته فض اعتصام رابعة العدوية، وإحالة المعزول محمد مرسي لمحكمة الجنايات، والتحفظ على أموال عدد من قيادات جماعات الإسلام السياسي المتورطة في الإرهاب.





استهل هشام بركات مهام منصبه بالتحقيق في واقعة تعدي مؤيدي الإخوان على المعارضين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والتي لقي فيها 3 أشخاص مصرعهم، وأحال العديد من القضايا لجماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية عديدة كان أبرزها المتهم فيها قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد مرسي.





تولت نيابة أمن الدولة التحقيقات في القضية، وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 متهما، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.



