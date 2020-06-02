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ترامب: التخريب والدمار يقوده إرهابيون محليون

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:27 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد، لافتا إلى أنه سيعمل على احترام قانون البلاد.

وأضاف "ترامب"، أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، مشددا على أن "هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية".

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.

وأضاف "ترامب" في كلمة له بثتها "سكاي نيوز عربية"، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.

وتابع الرئيس الأمريكي: سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

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