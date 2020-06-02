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"رامز مجنون رسمي" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل برنامج مقالب في رمضان 2020
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:40 ص
ولاء عبد الناصر
تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الفجر الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو 2020.
وحصد برنامج "رامز مجنون رسمي" على 35238صوتا بنسبة 44,49% حتى الآن، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
وحصد برنامج "رامز مجنون رسمي" على 35238صوتا بنسبة 44,49% حتى الآن، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828