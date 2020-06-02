عاجل.. ترامب يترجل أمام البيت الأبيض مع عدد من مساعديه

ترجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع عدد من مساعديه، أمام البيت الأبيض، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.





قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض تمهيدا لتطبيق قرار حظر التجول.





قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.





وأضاف "ترامب" في كلمة له بثتها "سكاي نيوز عربية"، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.



