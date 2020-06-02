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جومانا مراد تتفوق على عبير صبري في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة دور ثان

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تفوقت الفنانة جومانا مراد على الفنانة عبير صبرى في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصد 110638 صوت بنسبة مايعادل 32,74%، ثم يليها في المركز الثانى عبير صبرى.


ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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